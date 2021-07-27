صفقات مانشستر يونايتد | رسميًا.. فاران ثاني تدعيمات سولشاير في الميركاتو الصيفي 2021

نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي في إتمام ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعد جادون سانشو، حيث أعلن النادي تعاقده بشكلٍ رسمي مع مدافع ريال مدريد “رافائيل فاران”، بانتظار خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لإتمام الصفقة.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع فاران في بيان رسمي على الانترنت جاء فيه: “يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي والفائز بكأس العالم 2018 رافائيل فاران، بعد أن يخضع للفحص الطبي، وشروط اللاعب التي يجري الانتهاء منها”.

ولم يعلن مانشستر يونايتد التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن مختلف وسائل الإعلام الإسبانية أجمعت على أن فاران سيكلف خزينة البطل القياسي للدوري الإنجليزي مبلغ يصل إلى 50 مليون يورو.

واستغل مانشستر يونايتد رغبة رافائيل فاران في خوض تجربة جديدة خارج ملعب سانتياجو برنابيو، وكذا عدم رغبته في تجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي صيف 2022 لإتمام الصفقة والظفر بخدماته.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد في سن الـ 18 ربيعاً سنة 2011، قادماً من نادي لانس الفرنسي بتوصية من المدرب السابق للنادي زين الدين زيدان، ونجح في تحقيق ألقاب عديدة مع النادي الملكي خلال العشر سنوات الماضية، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، ولقب الدوري الإسباني في 3 مناسبات.