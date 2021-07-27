صفقات تشيلسي | الفوز بدوري أبطال أوروبا لم يثني توخيل على تعزيز خط الدفاع

يبدو أن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2021 مع تشيلسي الإنجليزي لم يكن كافياً لثني المدير الفني الألماني توماس توخيل على تعزيز خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ودخل البلوز تشيلسي على خط التعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي “جوليس كوندي” من إشبيلية الإسباني بجانب أندية عديدة أبرزها العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد و ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لقناة “سبورت إيطاليا”، فإن النادي اللندني قد دخل بقوة في صفقة مدافع بوردو الفرنسي السابق، حيث عرض المدافع الدولي الايطالي “ايمرسون بالميري” بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 50 مليون يورو من أجل إقناع إشبيلية بالتخلي عن كوندي.

وأضاف نفس المصدر، أن النادي الأندلسي منفتح على هذه الخطوة، إلا أنه يشترط الحصول على مبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب آخر من صفوف بطل أوروبا تشيلسي من اختيارهم.

ويسعى توماس توخيل إلى تأمين نفسه في خط الدفاع قبل فوات الأوان، نظراً لتقدم الدولي البرازيلي تياغو سيلفا في العمر، كما أن عقده ينتهي صيف 2022، وكذا تبقي عام واحد في عقد الألماني “أنطونيو روديجير” مع النادي، بالإضافة إلى مغادرة الدولي الانجليزي “فيكايو توموري” بشكل نهائي نحو ميلان الإيطالي.

يذكر أن جوليس كوندي المشارك في بطولة يورو 2020 الماضية مع منتخب فرنسا، انتقل إلى إشبيلية الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2019 قادماً من بوردو الفرنسي، وقدم عروضاً مميزة مع فريق المدرب جوليان لوبتيجي، جعلت أندية أوروبا الكبرى تسعى للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي 2021.