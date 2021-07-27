6 لاعبين مميزين يحفزون سان جيرمان لاقتناص دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع مسؤولو نادي باريس سان جيرمان مع ممثلي الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي بحسب التقارير الصحفية الإيطالية.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» إيطاليا، أن باريس سان جيرمان اجتمع مع وكلاء كوليبالي لمناقشة إمكانية ضم المدافع السنغالي.

وأشارت الشبكة، إلى أن كوليبالي أبدى رغبته في الرحيل عن نابولي، لكن لم يصل للنادي الإيطالي عرض رسمي بشأن ضمه، مبينة أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي اجتمع مع وكيل كوليبالي في وقت سابق، خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة ضم كوليبالي ليكون بجوار سيرجيو راموس.

فيما أكد مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي في وقت سابق أنه يريد استمرار كوليبالي مع الفريق.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان أخفق الموسم الماضي قاريا ومحليا، إذ لم يستطع الحفاظ على لقبه في الدوري المحلي الذي توج به في آخر ثلاث سنوات، وأجبر على التنازل عنه لصالح ليل، كما خرج من دور نصف النهائي في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، وحده لقب كأس فرنسا أنقذ موسم الفريق.

ويحاول الفريق الباريسي بناء فريق قوي هذا العام يعيده إلى اقتناص الدوري، وكذلك تحقيق لقب دوري الأبطال الذي لم ينتزعه طوال تاريخه، لذلك تعاقد مع الظهير المغربي أشرف حكيمي، قادما من الإنتر، بصفقة بلغت 60 مليون يورو، ومع الصخرة الدفاعية الإسبانية سيرغيو راموس، في صفقة انتقال حر.

وجلب الفريق حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما أحسن لاعب في بطولة يورو 2020 من نادي ميلان، ولاعب الوسط الهولندي، جيورجينهو فاينالدوم، من ليفربول في صفقتي انتقال حر.

كما اشترى عقد لاعب الوسط الدفاعي البرتغالي دانيلو بيريرا من بورتو بـ16 مليون يورو بعدما قضى مدة إعارة مع الفريق الباريسي.

ويركز الفريق الآن جهوده لجلب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، وتسري إشاعات أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع الفريق الأحمر، خصوصا لتذبذب مستواه معه.

وأشار موقع ESPN إلى وجود محادثات بين باريس سان جيرمان ووكيل اللاعب، مينو رايولا، الذي سبق له أن أعطى إشارات عدة بضرورة خروج بوغبا من مان يونايتد.

وبجلب مرتقب لبوغبا، سيتوفر الفريق الباريسي في تشكيلته على 6 لاعبين جدد متميزين، ينضمون لنجوم آخرين في الفريق في مقدمتهم الفرنسي مبابي والبرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي والأرجنتينيان إيكاردي ودي ماريا، مما يزيد من حظوظ الفريق للظفر باللقب المحلي، والمنافسة القوية في دوري الأبطال.

تعاقدات باريس سان جيرمان الصيفية:

