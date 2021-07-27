شكرا لقرائتكم خبر إيقاف لاعبة أوكرانية للاشتباه في تناولها المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية أمس، إيقاف لاعبة الترايثلون الأوكرانية يوليا يليستراتوفا، موقتا واستبعادها من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بسبب شكوك حول تناولها للمنشطات.

وتحوم الشكوك حول مادة محظورة تم التعرف عليها في عينة من التحليل الذي أجرته يليستراتوفا (33 عاما) في الخامس من يونيو الماضي، ليتم إحاطة الاتحاد العالمي للترايثلون بالأمر في 24 يوليو الحالي.

ويحق ليليستراتوفا طلب إجراء فحص على عينة أخرى والطعن على قرار إيقافها موقتا أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وكان من المقرر أن تشارك يليستراتوفا في منافسات فردي السيدات للترايثلون والتي تم إقامتها أمس، لكن قرار إيقافها أبعدها عن المشاركة.