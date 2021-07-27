إيقاف لاعبة أوكرانية للاشتباه في تناولها المنشطات

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وتحوم الشكوك حول مادة محظورة تم التعرف عليها في عينة من التحليل الذي أجرته يليستراتوفا (33 عاما) في الخامس من يونيو الماضي، ليتم إحاطة الاتحاد العالمي للترايثلون بالأمر في 24 يوليو الحالي.
ويحق ليليستراتوفا طلب إجراء فحص على عينة أخرى والطعن على قرار إيقافها موقتا أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).
وكان من المقرر أن تشارك يليستراتوفا في منافسات فردي السيدات للترايثلون والتي تم إقامتها أمس، لكن قرار إيقافها أبعدها عن المشاركة.
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