شكرا لقرائتكم خبر أسوان يهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس نادي أسوان عدم إذاعة مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية، وذلك بحسب بيان رسمي أصدره مجلس الإدارة.

ويواجه الأهلي فريق أسوان غدا على ملعب «بتروسبورت» ضمن منافسات الأسبوع الـ17 للدوري المصري الممتاز.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لظروف الأزمة المالية الصعبة والمتجددة التي يمر بها نادي أسوان الرياضي، وعدم التزام الشركة الراعية لحقوق البث (بريزينتيشن) بسداد المستحقات المالية المتأخرة، طبقا للتعاقد المبرم بينها وبين نادي أسوان، مما أدى لتراكم الالتزامات المالية على النادي، وتشمل تكاليف الإقامة والإعاشة لفريق الكرة الأول بالقاهرة وأسوان - مستحقات عقود اللاعبين - تكلفة إيجار استاد أسوان واستاد بتروسبورت، حيث وصلت جملة هذه الديون إلى 5 ملايين جنيه التزاما على النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضح أنه على الرغم من الاتصالات المستمرة والجارية بين إدارة نادي أسوان والمسؤولين عن الشركة الراعية، لم يتحقق لنادي أسوان الوصول إلى الحصول على المستحقات المالية التي تمكنه من سداد التزاماته العاجلة.