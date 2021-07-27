شكرا لقرائتكم خبر الصالح نائب رئيس القادسية «يا الاتحاديين هاتوا الفلوس اللي عليكم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى نائب رئيس نادي القادسية والمشرف على اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي محمد الصالح الأنباء المتواترة عن انتقال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم فيصل مسرحي لنادي الاتحاد، مؤكدا أن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق يمتد لموسم 2023.

وقال الصالح لـ«مكة»: لم نتلق أي عرض رسمي من الإخوة بإدارة نادي الاتحاد بخصوص انتقال أو إعارة الحارس فيصل مسرحي، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع الفريق لنهاية عام 2023 .

وأضاف «أنا شخصيا اجتمعت مع اللاعب بشكل شخصي وسألته عما إذا كان قد تلقى أي عرض شفهي بهذا الخصوص وأكد لي أنه لم يتلق أي عرض من أي ناد، وأنه ملتزم بعقده مع ناديه، بل وجدت لديه الرغبة في الاستمرار مع النادي، خاصة في هذه الظروف التي تشهد عملا منظما من أجل إعادة الفريق لدوري الأضواء بعد هبوطه في الموسم الماضي».

وتابع الصالح: مسرحي قائد للفريق وله وضعه وهو من اللاعبين الذين يلعبون دورا مؤثرا في غرف الملابس ولا يمكن التفريط فيه لا للاتحاد ولا لأي ناد آخر .

وأبان الصالح أن علاقتهم مع إدارة الاتحاد متوقفة منذ سنتين، ولم يتم التواصل بين الإدارتين بخصوص مستحقات انتقال اللاعب هارون كمارا والتي صدر فيها قرار ملزم من غرفة فض المنازعات بدفع نادي الاتحاد 11 مليون ريال متبقية من عقد انتقال كمارا قبل موسمين، مؤكدا أنهم ملتزمون بحقهم في هذه القضية رغم ما قد يتعرض له نادي الاتحاد من خصم من النقاط إذا لم يلتزم بالسداد في الوقت الممنوح له للإيفاء بالمبلغ المتبقي كما جاء في قرار اللجنة.