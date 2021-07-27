شكرا لقرائتكم خبر الطائي يستخرج تأشيرات الكوكي ومعاونيه ويتعاقد مع الزبيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الطائي مشكلة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي محمد الكوكي ومساعديه والمتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الأراضي المصرية بعد استخراجها للتأشيرات وكافة الإجراءات الرسمية التي تخولهم الدخول.

وكان الجهاز الفني قد تخلف عن مرافقة الفريق إلى مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية لذات السبب قبل أن يتم تسليمهم التأشيرات، حيث من المتوقع مغادرتهم مساء أمس من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض إلى مطار القاهرة الدولي لاستكمال الإشراف على الفريق الأول ضمن المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة ثانية أعلنت إدارة نادي الطائي التعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي قائد نادي التعاون سابقا وذلك لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد 2021-2022.

وكتب حساب الطائي عبر تويتر «بناء على العلاقة المتينة التي تربط الناديين الشقيقين الطائي والتعاون فقد تم إنهاء التعاقد مع اللاعب إبراهيم الزبيدي؛ ليكون ضمن كوكبة فارس الشمال لهذا الموسم».