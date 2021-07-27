لليوم الرابع.. الأولمبياد.. السعودية لم ينجح أحد

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وقد شارك 5 لاعبين في ألعاب عدة مختلفة شهدت مغادرتهم دون الحصول على ميدالية أولمبية (الرماية، الجودو، الأثقال، تنس طاولة، التجديف).
كما ودع المنتخب السعودي لكرة القدم المنافسة بعد خسارته الثانية أمام ألمانيا 2 / 3، عقب الخسارة الأولى بهدفين لهدف من ساحل العاج، وعلى الرغم من تبقي لقاء أخير أمام البرازيل اليوم، إلا أن الخسارتين كانتا كفيلتين بمغادرة المنتخب السعودي.
وأعقبت هذا الخروج انتقادات واسعة لمدرب الأخضر سعد الشهري لإخفاقه في القيادة الفنية للمنتخب في الأولمبياد، واعتماده على لاعبين لم يشاركوا في اللقاءات الودية الاستعدادية للأولمبياد، كما أنه لم يتعامل مع المباريات بالشكل الفني المطلوب.
من جهة أخرى تبقت للوفد السعودي فرص أخرى للمنافسة على الظفر بميدالية أولمبية عبر عدد من الألعاب المقرر مشاركتهم بها في الأيام المقبلة وهي: رفع الأثقال، السباحة، ألعاب القوى، الجودو، الكاراتيه.
مغادرو الأولمبياد من الوفد السعودي:
- فريق كرة القدم
- سعيد المطيري (الرماية)
- سليمان حماد (الجودو)
- سراج آل سليم (الأثقال)
- علي الخضراوي (تنس طاولة)
- علي حسين (التجديف)
المتبقون من الوفد في الأولمبياد:
- محمد آل حميد (رفع الأثقال) 28 يوليو
- يوسف بوعريش (السباحة) 29 يوليو
- ياسمين الدباغ (ألعاب القوى) 30 يوليو
- تهاني القحطاني (الجودو) 30 يوليو
- مازن آل ياسين (ألعاب القوى) 1 أغسطس
- طارق حامدي (الكاراتيه) 7 أغسطس
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