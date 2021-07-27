السويدي كوايسون يشعل تدريبات النواخذة بالنمسا

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وخاض اللاعب تدريبات صباحية خاصة تحت قيادة مدرب اللياقة برفقة سعد السلولي المنضم حديثا عقب تجاوزه أزمة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الثنائي حسن السليس وعبدالله صالح اللذين لم يستطيعا المشاركة في تجربة الفريق الثالثة التي خاضها أمس أمام فريق الاتحاد والتي لم تكن ضمن برنامج الإعداد المسبق، حيث من المتوقع أن يشارك كوايسون في التجربة الرابعة للفريق قبيل انقضاء المعسكر في الثالث من أغسطس المقبل.
وكان الفريق كسب مواجهته الودية الثانية أمام فريق روغاشكا سلاتينا السلوفيني بهدفين دون رد أحرزا عن طريق أحمد الغامدي وريان البلوشي، بعد أن كان قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله في مباراته الودية الأولى أمام فريق هالاداش المجري.
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