السويدي كوايسون يشعل تدريبات النواخذة بالنمسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشعل الدولي السويدي روبن كوايسون أمس تدريبات فريق الاتفاق بمعسكره الخارجي بمدينة باد تاتسمندورف النمساوية، بعد انضمامه أخيرا، عقب فراغه من الإجازة التي منحت له إثر مشاركته منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وخاض اللاعب تدريبات صباحية خاصة تحت قيادة مدرب اللياقة برفقة سعد السلولي المنضم حديثا عقب تجاوزه أزمة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الثنائي حسن السليس وعبدالله صالح اللذين لم يستطيعا المشاركة في تجربة الفريق الثالثة التي خاضها أمس أمام فريق الاتحاد والتي لم تكن ضمن برنامج الإعداد المسبق، حيث من المتوقع أن يشارك كوايسون في التجربة الرابعة للفريق قبيل انقضاء المعسكر في الثالث من أغسطس المقبل.

وكان الفريق كسب مواجهته الودية الثانية أمام فريق روغاشكا سلاتينا السلوفيني بهدفين دون رد أحرزا عن طريق أحمد الغامدي وريان البلوشي، بعد أن كان قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله في مباراته الودية الأولى أمام فريق هالاداش المجري.