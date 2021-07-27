الحزم يضم المدافع البرازيلي نيريس

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ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات البرازيلي نيريس وأهدافه، معلنا التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة عام، قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي.
وشارك نيريس في معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي بجميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، وظهر بمستوى جيد معه، مما دفع إدارة نادي الحزم لضمه قبل انطلاق الموسم.
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