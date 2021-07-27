الأخصائية باتريشيا تضبط عيون حراس الهلال

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ووصفت باتريشيا تجربتها مع الهلال بعد طلب المدير البرتغالي جاردليم، بالتجربة الثرية في ناد مختلف من حيث الثقافة، والعادات أيضا مختلفة من حيث الخصوصية والالتزام الديني.
على صعيد آخر اقترب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من الانتقال إلى نادي باوك اليوناني، ودخلت المفاوضات مراحلها الأخيرة.
من ناحية ثانية يخوض الفريق الكروي الجمعة المقبل تجربته الكروية الثالثة أمام هيرتا برلين الألماني، بدلا عن إيبار الإسباني عند الساعة الـ7 بتوقيت مكة المكرمة.
وانضم الثنائي البيروفي أندريه كارليو والكولومبي جستافو كويلار لمعسكر الفريق أمس، بعد تمتعمها بإجازتهما السنوية بعد فراغهما من مباريات بطولة كوبا أمريكا.
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