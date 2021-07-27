شكرا لقرائتكم خبر الأخصائية باتريشيا تضبط عيون حراس الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعان نادي الهلال خلال معسكره التحضيري للموسم الكروي الجديد والمقام بالنمسا بأخصائية العيون باتريشيا، التي انضمت لمدة يومين للمعسكر، طبقا لمصادر»مكة»، حيث إن مهمتها اقتصرت على إجراء فحوصات نظر عبر أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة كأول تجربة بين الأندية السعودية، وهي متخصصة في التكنولوجيا المتطورة في النظارات الطبية والطرق الصحيحة لاستخدامها للحراس.

ووصفت باتريشيا تجربتها مع الهلال بعد طلب المدير البرتغالي جاردليم، بالتجربة الثرية في ناد مختلف من حيث الثقافة، والعادات أيضا مختلفة من حيث الخصوصية والالتزام الديني.

على صعيد آخر اقترب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من الانتقال إلى نادي باوك اليوناني، ودخلت المفاوضات مراحلها الأخيرة.

‏من ناحية ثانية يخوض الفريق الكروي الجمعة المقبل تجربته الكروية الثالثة أمام هيرتا برلين الألماني، بدلا عن إيبار الإسباني عند الساعة الـ7 بتوقيت مكة المكرمة.

وانضم الثنائي البيروفي أندريه كارليو والكولومبي جستافو كويلار لمعسكر الفريق أمس، بعد تمتعمها بإجازتهما السنوية بعد فراغهما من مباريات بطولة كوبا أمريكا.