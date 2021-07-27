شكرا لقرائتكم خبر عن فوافى يرحل عن المقاصة مجانا بنهاية الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر المدغشقري باولن فوافي جناح المقاصة على الرحيل عن صفوف الفريق الفيومي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع النادي الفيومي بنهاية الموسم الحالي.

واستقر مسئولو نادي المقاصة على عدم تجديد عقد فوافي لسببين الأول هو القيمة المالية المرتفعة لعقد اللاعب المدغشقري والثانى هو تقدم اللاعب في العمر، وتراجع مستواه البدني بشكل كبير.

كما يرغب فوافي في خوض تجربة جديدة خارج نادي المقاصة في الموسم المقبل سواء داخل مصر و خارجها، حيث قضى اللاعب عدة مواسم في صفوف الفريق الفيومي منذ الانتقال إليه قادما من شباب بلوزداد الجزائري.

واستقر الجهاز الفني للمقاصة، بقيادة محمد عبد الجليل، على مواجهة الجونة يوم 29 يوليو الجاري، ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها الفريق الفيومي، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز في أغسطس المقبل، والتى يستهلها أبناء الفيوم بمواجهة سيراميكا يوم 8 أغسطس المقبل.

واتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراتين وديتين الأولى ضد غزل المحلة يوم 27 يوليو الجاري والثانية يوم 30 من الشهر نفسه ضد طلائع الجيش، ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المقاصة أمام المحلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بينما تقام مباراة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضية العسكري.