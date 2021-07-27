شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد هشام عادل قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد هشام عادل لاعب غزل المحلة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب الإصابة التي لحقت باللاعب الفترة الأخيرة وذلك لدعم الفريق في مباراة الزمالك القادمة ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد هشام عادل من أبرز اللاعبين الذين ظهروا في مباريات الفلاحين بشكل قوى مع فريق غزل المحلة والذى يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة خالد عيد بشكل أساسي.

ويسعى خالد عيد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز والارتقاء بجدول ترتيب البطولة للابتعاد عن المراكز المتاخرة والهبوط .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد القاهرة الدولى يوم الثالث من أغسطس القادم .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 11 مباراة و الخساراة فى 9 مباريات .