الامارات | مهند العنزي ينتقل إلى اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن مهند العنزي ينتقل إلى اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء على حسابها في "تويتر" اليوم، عن التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي العين مهند سالم العنزي، لتمثيل الفريق الاول لـ"النمور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي على سبيل الاعارة لموسم واحد، وذلك بعد سنوات عديدة قضاها مع العين.

وشهد توقيع العقد عضو شركة كرة القدم احمد صالح، قبل ان يلتحق اللاعب بالتدريبات المقامة في معسكر الفريق في أبوظبي. من جهة اخرى يخوض كلباء أولى مبارياته الودية مساء الخميس القادم امام بني ياس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news