الامارات | حصاد الثلاثاء في أولمبياد طوكيو.. اليابان في قمة الذهب وغياب ميداليات العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الثلاثاء في أولمبياد طوكيو.. اليابان في قمة الذهب وغياب ميداليات العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثلاثاء، وهو رابع أيام المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، قفزة هائلة لليابان التي احتلت صدارة ترتيب الميداليات متفوقة على الولايات المتحدة والصين، بينما غاب العرب اليوم عن منصات التتويج، واكتفوا حتى الآن بما تحقق حتى اليوم الثالث أمس. وفي ما يلي نتائج ألعاب اليوم والمتوجين بالذهب والفضة والبرونز، وكذلك ترتيب الميداليات:



* رجال:

- سباحة

200 م حرة

ذهبية: البريطاني توم دين

فضية: البريطاني دانكن سكوت

برونزية: البرازيلي فرناندو شيفر

100 م ظهرًا

ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف

فضية: الروسي كليمنت كوليسنيكوف

برونزية: الأميركي راين مورفي

- ركوب أمواج

ذهبية: البرازيلي إيتالو فيريرا

فضية: الياباني كانوا إيغاراشي

برونزية: الأسترالي أوين رايت

- جودو

وزن -81 كلغ

ذهبية: الياباني تاكانوري ناغاسي

فضية: المونغولي سعيد ملائي

برونزية: النمسوي شميل بورشاشفيلي

برونزية: البلجيكي ماتياس كاس

- تايكواندو

وزن +80 كلغ

ذهبية: الروسي فلاديسلاف لارين

فضية: المقدوني الشمالي ديان جيورغييفسكي

برونزية: الكوبي رافايل يونيير ألبا كاستِيو

برونزية: الكوري الجنوبي كيو دون إن

* سيدات:

- سباحة

100 م ظهرًا

ذهبية: الأسترالية كايلي مايكون

فضية: الكندية كايلي ماس

برونزية: الأميركية ريغان سميث

100 م صدرًا

ذهبية: الأميركية ليديا جاكوبي

فضية: الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر

برونزية: الأميركية ليلي كينغ

- جمباز

المسابقة الكاملة (فرق)

ذهبية: روسيا

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: بريطانيا

- ترياثلون

ذهبية: فلورا دافي من برمودا

فضية: البريطانية جورجيا تايلور-براون

برونزية: الأميركية كايتي زافيرس

- غطس

زوجي

ذهبية: الصين

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: المكسيك

- دراجات جبلية

كروس كاونتري

ذهبية: السويسرية يولاندا نيف

فضة: السويسرية سينا فري

برونزية: ليندا إيندرغاند

- كانوي متعرّج

كاياك

ذهبية: الألمانية ريكاردا فونك

فضية: الإسبانية مايالين شوروت

برونزية: الأسترالية جيسيكا فوكس

- ركوب أمواج

ذهبية: الأميركية كاريسّا مور

فضية: الجنوب إفريقية بيانكا بويتنداغ

برونزية: اليابانية أمورو تسوزوكي

- رفع أثقال

وزن 59 كلغ

ذهبية: التايوانية هسينغ-تشون كو

فضية: التركمانستانية بولينا غورييفا

برونزية: اليابانية ميكيكو أندوه

وزن 64 كلغ

ذهبية: الكندية مود شارون

فضية: الإيطالية جورجيا بوردينون

برونزية: التايوانية وين-هوي شين

- تايكواندو

وزن +67 كلغ

ذهبية: الصربية ميليتسا مانديتش

فضية: الكورية الجنوبية دابين لي

برونزية: البريطانية بيانكا ووكدن

برونزية: الفرنسية أتيا لوران

- جودو

وزن -63 كلغ

ذهبية: الفرنسية كلاريس أغبينيينو

فضية: السلوفينية تينا تريستنياك

برونزية: الايطالية ماريا سينتراكيو

برونزية: الكندية كاثرين بوشومان-بينار

- مبارزة

السيف (فرق)

ذهبية: إستونيا

فضية: كوريا الجنوبية

برونزية: إيطاليا

- سوفتبول

ذهبية: اليابان

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: كندا

*مختلط

- رماية

مسدس هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الصين

فضية: روسيا

برونزية: أوكرانيا

بندقية هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الصين

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: روسيا

- فروسية

الترويض

ذهبية: ألمانيا

فضية: الولايات المتحدة

برونزية: بريطانيا

ترتيب الميداليات:

اليابان 10 3 5 18

الولايات المتحدة 9 8 8 25

الصين 9 5 7 21

اللجنة الأولمبية الروسية 7 7 4 18

بريطانيا 4 5 4 13

كوريا الجنوبية 3 2 5 10

استراليا 3 1 5 9

كندا 2 3 3 8

فرنسا 2 2 3 7

المانيا 2 0 3 5

كوسوفو 2 0 0 2

ايطاليا 1 5 6 12

تايبي الصينية 1 2 3 6

البرازيل 1 2 2 5

سويسرا 1 2 2 5

سلوفينيا 1 1 1 3

صربيا 1 1 1 3

المجر 1 1 0 2

تونس 1 1 0 2

استونيا 1 0 1 2

النمسا 1 0 1 2

كرواتيا 1 0 1 2

الاكوادور 1 0 0 1

الفيليبين 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

اوزباكستان 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

هونغ كونغ 1 0 0 1

هولندا 0 3 0 3

اسبانيا 0 2 1 3

جنوب افريقيا 0 2 0 2

جورجيا 0 2 0 2

مونغوليا 0 1 2 3

الجمهورية التشيكية 0 1 1 2

اندونيسيا 0 1 1 2

بلجيكا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

الدنمارك 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلغاريا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

رومانيا 0 1 0 1

كولومبيا 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

اوكرانيا 0 0 3 3

كازاخستان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 2 2

تركيا 0 0 2 2

مصر 0 0 2 2

اسرائيل 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

كوبا 0 0 1 1

نيوزيلندا 0 0 1 1

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