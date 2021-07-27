شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على المقاصة وديا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفوز على مصر المقاصة وديا بنتيجة 2/1 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى ضمن استعدادات فريق الغزل لمباراة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وسجل أهداف اللقاء من فريق غزل المحلة خالد رسلان و محمود علاء، بينما جاء هدف فريق مصر المقاصة عن طريق عصام صبحى .

ومنح خالد عيد راحة سلبيه للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب أنتهاء اللقاء وذلك لتجنب الإرهاق قبل مواجهة الزمالك .

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، إلى إشراك جميع اللاعبين فى الوديات، وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية قبل مواجهة الزمالك ولاختيار التشكيل الأمثل، حيث يعانى من غيابات عديدة بسبب الإصابات والإيقافات.

ويدخل فريق غزل المحلة في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك لمدة 3 أيام بمدينة المحلة، وذلك لزيادة نسبة التركيز لدى اللاعبين وحثهم على الخروج من مواجهة الزمالك بنتيجة إيجابية.