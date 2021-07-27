شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة الأولمبية: الرياضة مكسب وخسارة.. ولدينا لاعبون مميزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن مصر حققت نتائج جيدة اليوم، باستثناء نتيجة عمر عسر، حيث حقق نتيجة مميزة بعد أن فاز على بطل السويد بنتيجة 4 - 3، ثم الفوز على بطل تايوان بالنتيجة نفسها، ومن المقرر أن يقابل بطل العالم الصيني، في الدور الثمانية من لعبة تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "الرياضة مكسب وخسارة، ويجب أن يعلم الجميع أنه طالما اللاعب يبذل قصارى جهده هذا هو المطلوب، ونحن لدينا لاعبون مميزون في مختلف الألعاب".

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: "منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لا يوجد بديل لهم عن الفوز على أستراليا، ونتمنى أن يقدمون أداءً جيداً في مباراة الغد، ومع الأسف نحن المنتخب الذي لم يسجل أي أهداف في دور المجموعات".