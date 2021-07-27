شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر صورة خطاب تهنئة نادى بيراميدز لـ الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على صورة من خطاب نادي بيراميدز لنظيره الأهلي والذي يهنئه فيه بالفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، وانفرد برنامج "القاضية × الأهلي" المذاع على تليفزيون الخليج 365 بالخبر في الحلقة الماضية.

وتم التأكيد في برنامج "القاضية × الأهلي" بأن العلاقات بين الناديين في طريقها للعودة من جديد بعد الخطاب المرسل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة دخول الناديين في صفقات تبادلية، حيث يرغب الأهلي في ضم إبراهيم عادل، بينما يرغب بيراميدز في ضم ناصر ماهر من الأهلي.