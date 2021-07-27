شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يصحح أخطاء دفاع بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، حصة تدريبية لمدافعي الفريق السماوي من أجل معالجة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبين خلال الفترة الماضية، وتسببت فى استقبال أهداف وحرمته من تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط فى صراع مسابقة الدورى.

ويحرص جونياس على معالجة بعض الأخطاء الساذجة التى يقع فيها دفاع بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، على ستاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 23 من الدوري الممتاز.

ويغيب إسلام عيسى لاعب وسط بيراميدز عن مباراة الإسماعيلي المقبلة بسبب الإيقاف، حيث حصل اللاعب على بطاقة صفراء في مباراة البنك الأهلي لتكون البطاقة الصفراء الثالثة للاعب ليغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف.

وكان المدير الفني لفريق بيراميدز، قال إنه محبط من التعادل مع البنك الأهلي، ولكنه في ذات الوقت فخور بأداء لاعبيه الذي قدموه خلال تلك المواجهة، مشيرا إلى أنه لعب أمام فريق جيد للغاية وفي آخر 3 مباريات للفريق المنافس حققوا انتصارين على طلائع الجيش والمصري وتعادلوا مع الأهلي، وهم فريق منظم للغاية ويكن كل احترام للمدير الفني للبنك الأهلي خالد جلال ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.