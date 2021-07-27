شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يصحح أخطاء دفاع بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خصص اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، حصة تدريبية لمدافعي الفريق السماوي من أجل معالجة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبين خلال الفترة الماضية، وتسببت فى استقبال أهداف وحرمته من تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط فى صراع مسابقة الدورى.
ويحرص جونياس على معالجة بعض الأخطاء الساذجة التى يقع فيها دفاع بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري الممتاز.
وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، على ستاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 23 من الدوري الممتاز.