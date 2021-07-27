شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استعانة الزمالك بطبيب نفسى للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل تواجد طبيب نفسي في مقر نادي الزمالك للأسبوع المقبل، بعدما كان من المنتظر أن يحضر الطبيب غدًا الأربعاء، لإلقاء محاضرة لمدربي قطاع الناشئين وذلك بناء علي دعوة من بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.
وقرر بدر حامد الاتفاق مع طبيب نفسي لإلقاء محاضرة علي مدربي الزمالك للحديث عن كيفية تعامل المدربين مع كافة المواقف المختلفة من الناحية النفسية وكذلك كيفية التعامل مع اللاعبين نفسيا خاصة في اللحظات الصعبة.
وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي، وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.
وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.