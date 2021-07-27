شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استعانة الزمالك بطبيب نفسى للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل تواجد طبيب نفسي في مقر نادي الزمالك للأسبوع المقبل، بعدما كان من المنتظر أن يحضر الطبيب غدًا الأربعاء، لإلقاء محاضرة لمدربي قطاع الناشئين وذلك بناء علي دعوة من بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

وقرر بدر حامد الاتفاق مع طبيب نفسي لإلقاء محاضرة علي مدربي الزمالك للحديث عن كيفية تعامل المدربين مع كافة المواقف المختلفة من الناحية النفسية وكذلك كيفية التعامل مع اللاعبين نفسيا خاصة في اللحظات الصعبة.

ومن المنتظر أن يتواجد الطبيب النفسي في مقر نادي الزمالك فى الأسبوع المقبل، بعدما كان مقرر أن يحضر في الثانية والنصف ظهرا غدا ويستقبله بدر حامد قبل التوجه لقاعة محاضرات الفريق الكروي لإلقاء المحاضرة علي كافة المدربين العاملين بالنادي.

وشهد اليوم، الثلاثاء، استقبال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي، وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.