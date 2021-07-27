شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على اللعب فى المساحات الصغيرة والتسليم والتسلم فى تقسيمة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما خاض اللاعبون تقسيمة في جزء من الملعب، وشهدت التقسيمة تركيز الجهاز الفني للفريق على اللعب في مساحات صغيرة، وعلى تسليم وتسلم الكرة في وضعيات مختلفة تحت الضغط.

وشهد تدريب الزمالك انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث شارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد61 نقطة وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة.