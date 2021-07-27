شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تقسيمة قوية.. تأهيل وليد سليمان.. محاضرة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ17 في المسابقة.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس، والتي يبحث خلالها الأهلي عن الفوز واستمرار حصد النقاط في المباريات المؤجلة له من بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية، فيما ركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وخاض رباعي حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وخاض وليد سليمان، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم، وأجرى جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخوض سليمان المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية.

ووفقًا للدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، يعود سليمان للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون ١٠ أيام.

وظهر حمدي فتحي اليوم في مقر النادي اليوم بعد الاحتفال بزفافه أمس، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال به على طريقتهم الخاصة، من خلال عمل ممر شرفي له داخل ملعب التتش قبل مران الأهلي.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس بعد الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي، التي نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى ٥٥ نقطة.