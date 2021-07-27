بسبب "الأعين الضيقة".. إقالة مقدم برنامج رياضي بالتليفزيون اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أقالت شبكة التليفزيون الرسمية اليونانية (إي.أر.تي) اليوم الثلاثاء مذيعا تليفزيونيا من برنامجها الصباحي المخصص لتغطية الأولمبياد بسبب تصريحاته العنصرية.

وكان ديموسثينس كارمويريس يتحدث عن فوز الكوري الجنوبي جيونج يونج سيك، لاعب تنس الطاولة، على باناجيوتيس جيونيس، عندما قال كارمويريس إنه لا يمكنه استيعاب كيف "يمكن لهؤلاء الناس أن يتابعوا الكرة ذهابا وإيابا بهذه الأعين الضيقة".

وفور التصريح مباشرة، اندلعت موجة من الغضب ضد كارمويريس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعدها بعدة ساعات، أعلنت إدارة القناة إقالة كارمويريس على أساس أنه لن يتم التسامح مع تصريحاته العنصرية.

وكان كارمويريس، واجه انتقادات أمس الاثنين، عندما قال إن الرامية اليونانية آنا كوراكاكي أفسدت الأمر في هذه الأولمبياد. حيث أنهت منافسات مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في المركز السادس.