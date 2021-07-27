مفاضلة بين خطتين.. كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في أولمبياد طوكيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

خاض لاعبو منتخب مصر الأولمبي تدريبهم اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة أستراليا ظهر غدًا، الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وعلم يلا كورة، أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر قام بتجربة خطتين مختلفتين خلال المران، اعتمد في واحدة منهم على نفس العناصر التي خاضت اللقاء الافتتاحي ضد إسبانيا بطريقة 3-4-3.

واعتمد غريب في تجربته لهذه الطريقة على تواجد أحمد ياسر ريان في مركز المهاجم الصريح، قبل أن يدفع بصلاح محسن في بعض أوقاتها بدلًا من مهاجم سيراميكا كليوباترا.

أما الخطة الأخرى فشهدت تواجد عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن بدلًا من كريم العراقي، مع تواجد إبراهيم عادل في الوسط الهجومي كلاعب أساسي، بطريقة 4-2-3-1.

ويلعب منتخب مصر اللقاء أملًا في التأهل لدور الثمانية من الأولمبياد عن المجموعة الثالثة، والتي يتربع على صدارتها إسبانيا بأربع نقاط، ثم أستراليا بثلاث نقاط أمام الأرجنتين بنفس الرصيد، ثم الفراعنة بنقطة واحدة.

وجاء تشكيل الخطة الأولى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامه جلال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش".

خط الوسط: كريم العراقي، إمام عاشور، أكرم توفيق، أحمد أبو الفتوح.

خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان " أو صلاح محسن".

أما تشكيل الخطة الثانية فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمار حمدي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، إبراهيم عادل، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.