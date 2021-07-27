طبيب الأهلي يتحدث عن.. موعد عودة وليد سليمان.. وجاهزية محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وجاهزية محمد محمود للمشاركة مع الفريق.

وقال أبو عبلة، خلال تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، إن وليد سليمان سينتظم في التدريبات الجماعية خلال ١٠ أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن سليمان أجرى أشعة رنين مؤخرًا وحالته مطمئنة إلى حد كبير، بعدما كشفت الأشعة عن التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق الأخيرة؛ حيث يخضع للمرحلة المتوسطة والأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وتطرق رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحاته إلى حالة محمد محمود، مشيرًا إلى أن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية وهو جاهز من الناحية الطبية بعد اكتمال شفائه.

وغاب محمد محمود عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي ووفقًا لتصريحات أبو عبلة أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية.