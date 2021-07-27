كرة سلة.. سموحة يعلن انتقال لاعبه للأهلي مقابل 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، انتقال عمر عزب لاعب فريق السلة إلى النادي الأهلي مقابل 4 ملايين جنيه.

وقال فرج عامر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن عمر عزب لاعب سلة سموحة ومنتخب مصر انتقل للأهلي مقابل 4 ملايين جنيه سددها النادي الأحمر نقدًا.

وأضاف: "الصفقة تمت بدون الدخول في أي صفقات تبادلية، وبعد محادثات ماراثونية بين الكابتن محمود الخطيب (رئيس الأهلي) وبيني".

ويفاضل الأهلي بين صربي وإسباني ومصري؛ لتدريب فريق السلة بعدما استقر رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي، على ترشيح ثلاثة مدربين لتولي مهمة الفريق.

وأعلن الأهلي أن المرشحين هم الصربي ميودراج بيرزيتش، والثاني الإسباني أوجستي، المدير الفني السابق للزمالك، والذي أنهى تعاقده ورحل منذ فترة، والثالث مصري.