مدرب أستراليا عن مواجهة مصر: لا ننتظر نتائج غيرنا.. ولدي 3 غيابات ستعود في دور الثمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا الأولمبي، أن تأهل فريقه إلى دور الثمانية من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لن يتأثر بغياب ثلاثة من لاعبيه بسبب الإيقاف.

وأشار أرنولد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي، إلى أن فريقه لا ينتظر نتيجة مواجهة إسبانيا مع الأرجنتين من أجل التأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد.

وسيلتقي منتخب إستراليا الأولمبي مع نظيره المصري ظهر غدًا، الأربعاء، في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات للأولمبياد، في نفس توقيت إقامة لقاء إسبانيا مع الأرجنتين.

وقال أرنولد: "التأهل لدور الثمانية في إيدينا، لا نعتمد على فريق آخر، ولا ننتظر فوز أو خسارة أحد، أنا فخور بما يقدمه اللاعبين وأثق أن ابتسامتنا وسعادتنا سيستمران".

وأكمل: "إيقاف ثلاثة لاعبين من فريقنا لا يشكل أي مشكلة لدي، لدينا عناصر رائعة للتواجد، وأظهرنا من قبل قدرتنا على اللعب بطرق مختلفة ولاعبين مختلفين، لا ننظر إلى السلبيات بل نتجه للإيجابيات".

ويغيب الثلاثي ريلي ماكجرين، ناثانيل أتكينسون وماشيل دوكي عن المنتخب الأسترالي خلال مواجهة مصر بسبب حصولهم على بطاقتين صفراويتين لكل لاعب في مواجهتي الأرجنتين وإسبانيا الماضيتين.

واختتم أرنولد: "نعم، لدي ثلاثة لاعبين موقوفين ولكن مشوارهم لم ينتهي في الأولمبياد، لأنهم سيعودون للمشاركة في دور الثمانية".

ويتربع منتخب إسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام أستراليا بثلاث نقاط، ثم الأرجنتين ثالثًا بفارق الأهداف، وأخيرًا مصر بنقطة واحدة.