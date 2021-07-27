بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبريستون ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي بريستون نورث ايند الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

تُقام مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث ايند في تحضيرات موسم 2022/2021، خلف أبواب مغلقة على استاد أكاديمي، في مدينة مانشستر، بإنجلترا، وهو يشكل جزءًا من ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث ايند، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وأعلن الموقع الرسمي للسيتيزينس نقل احداث المباراة أول بأول في بث مباشر دقيقة بدقيقة على تطبيق الفريق، كما تنقل بشكل مرئي على قناة سيتي بلس.

ستمثل مباراة مانشستر سيتي أمام نادي التشامبيونشيب “بريستون نورث ايند”، في تحضيرات موسم 2022/2021، الظهور الأول لرجال بيب جوارديولا بعد 59 يومًا من هزيمتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

ومع وجود مجموعة كبيرة من نجوم الفريق الأول في إجازة بعد مبارياتهم في كأس الأمم الأوروبية 2020، وكوبا أمريكا، سيدخل مانشستر سيتي اللقاء معتمدًا على لاعبيه الشباب والعائدون من الإعارات الخارجية خلال الموسم الماضي.

ويعد شيا تشارلز، يان كوتو، وبن نايت أبرز الشبان الذين شاركوا في التدريبات الأخيرة للفريق، وبالنسبة لهم، ستكون مباراة بريستون فرصة لإثبات أوراق اعتمادهم لدى الفريق الأول لـ بيب جوارديولا.

ومن المتوقع أن يعتمد جوارديولا على ثلاثي الفريق الأول، بينجامين ميندي، وفيرناندينيو، والنجم الجزائري رياض محرز، خاصة وأنهم لم يكن لديهم أي التزامات دولية هذا الصيف، حيث حصلوا على عطلة لمدة شهرين تقريبًا.

ويمتلك مانشستر سيتي مباراة تجريبية أخرى خلال الشهري الجاري، وبالتحديد يوم السبت القادم، أمام تروا الفرنسي، والتي تسبق لقاء السيتيزنس أمام ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية بأسبوع.

وستبدأ رحلة مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، بمواجهة قوية أمام توتنهام بقيادة مدربه الجديد نونو سانتو، يوم السبت 14 أغسطس، على ملعب السيبرز بمدينة لندن.