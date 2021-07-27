صفقات ليفربول | كلوب يقتحم سباق التعاقد مع هدف تشيلسي الرئيسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول قرر الدخول في سباق التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب موقع “ليفربول إيكو”، فإن حظوظ ليفربول في ضم صفقة هالاند قوية، وذلك من خلال التصريح الشهير للاعب عام 2019، بأن التواجد داخل ملعب “أنفيلد” يعد بمثابة حُلم.

ولكن لن تكون مهمة فريق المدرب يورجن كلوب سهلة على الإطلاق لاستقدام اللاعب، لأنه سيكون في مواجهة كبار أوروبا؛ برشلونة وريال مدريد، ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، و تشيلسي الذي يعد أكثر الأندية جدية في المفاوضات مع بوروسيا دورتموند، فبعد رفض عرضه الأول، تقدم النادي اللندني بعرض أكبر وصلت قيمته إلى 175 مليون يورو، حسب التقارير الصحفية.

وخلال تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، تحدث هالاند لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية الشهيرة، عقب مران الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث سُئل عن حقيقة مفاوضات تشيلسي معه، فأجاب:”أتمنى أن يكون كل ما يكتب عن مستقبلي مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه”.

وأصبح اسم هالاند الاكثر رواجًا في العالم بعد أن سجل 48 هدفاً في 51 مباراة مع النادي والمنتخب في الموسم الماضي 2021/2020 لذا يأمل يورجن كلوب في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي 2021، تحسبًا لرحيل ساديو ماني أو محمد صلاح.

والجدير بالذكر أن، هالاند يتبقى في عقده 3 أعوام مع بوروسيا دورتموند، لكن الهداف الشاب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني، يمكن تفعيله بداية من صيف 2022.