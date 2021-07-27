بعد العرض المثير للجدل.. هالاند يعلق على شائعات انتقاله إلى تشيلسي

علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، على التقارير التي تؤكد عزم نادي شيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، على ضمه خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك عن طريق صفقة قياسية تجعله الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح اسم هالاند الاكثر رواجًا في العالم بعد أن سجل 48 هدفاً في 51 مباراة مع النادي والمنتخب في الموسم الماضي 2021/2020 وهو ما لم يفعله اي مهاجم لدى مان يونايتد منذ زمن بعيد جدا.

ودخل أكثر من نادٍ مزاد الحصول على خدمات هالاند هذا الصيف، إلا أن تشيلسي هو أكثر الأندية جدية في المفاوضات مع بروسيا دورتموند، فبعد رفض عرضه الأول، تقدم النادي اللندني بعرض أكبر وصلت قيمته إلى 175 مليون يورو، حسب التقارير الصحفية.

وخلال تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، تحدث هالاند لصحيفة “سبورت بيلد” الألمانية الشهيرة، عقب مران الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث سُئل عن حقيقة مفاوضات تشيلسي معه، فأجاب:”بداية، مازالت هناك 3 أعوام متبقية في عقدي مع بروسيا دورتموند، أنا أستمتع بوقتي هنا مع فريقي، لكن بالطبع اللقب كان مهما لأن هذا ما أريده” .

وأضاف :” منذ يوم أمس، لم أتواصل مع وكيل أعمالي لمدة شهر كامل، لذلك عليكم أن تخبروني بما يقال عن مستقبلي”.

وتابع الهداف النرويجي :” أتمنى أن يكون كل ما يكتب عن مستقبلي مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه”.

ويعتقد تشيلسي أن هالاند قادر على قيادة هجوم البلوز لسنوات عديدة وتعويضهم عن فشل تيمو فيرنر في إثبات ذاته الموسم الماضي.