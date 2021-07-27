مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان واشبيلية في بث مباشر ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان واشبيلية الودية، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان واشبيلية الودية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب ألغارفي في مدينة فارو البرتغالية.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وإشبيلة الودية على قناة بي إن سبورت إتش دي 2، كما تنقل على قناة Gol TV الاسبانية، بالإضافة الى تغطية خاصة مع موقع ميركاتو في بث مباشر لأحداث اللقاء.

شارك باريس سان جيرمان في أربع مباريات ودية، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، مقابل تعادل وحيد، وسيكون على موعد ناري قبل انطلاق الموسم الجديد أمام فريق ليل في كأس السوبر الفرنسي والمقرر له يوم الاحد الموافق 1 أغسطس المقبل على ملعب سان دوني.

ويستهل الفريق الباريسي بقيادة المدرب الارجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” مشواره في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد 2021-22 بمواجهة فريق تروا والمقرر لها يوم 7 أغسطس 2021.

وسيسعي باريس سان جيرمان هذا الموسم إلى نسيان اخفاقاته الموسم الماضي، بعدما خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل، وخروجه من المربع الذهبي ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي

على الجانب الآخر يدخل فريق اشبيلية مباراته الودية الثالثة حيث حقق الفريق الأندلسي بقيادة مدربه “جولين لوبتيجي” الفوز أمام لاس بالماس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام كوفنتري الانجليزي برباعية نظيفة.

ويلعب اشبيلية مباراته الاولي في الدوري الاسباني بالموسم الجديد 2021-22 على ملعبه عندما يستقبل فريق رايو فاليكانو يوم 15 أغسطس المقبل، قبل ان يرحل لمواجهة خيتافي يوم 23 أغسطس لخوض الجولة الثانية في الليجا.

جدير بالذكر ان باريس سان جيرمان واشبيلية قد ألتقيا من قبل في الدوري الأوروبي عام 2010 بدور المجموعات، وحقق حينها الفريق الباريسي الفوز ذهاباَ 1-صفر، وإياباً 4-2.