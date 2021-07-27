بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب وولفرهامبتون ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الشباب السعودي وولفرهامبتون الانجليزي الودية، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

تقام مباراة الشباب وولفرهامبتون في مدينة ماريبا بإسبانيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

دخل نادي الشباب السعودي معسكره التحضيري في إسبانيا للموسم الجديد 2021/2022، يوم 9 يوليو، وخاض أول مباراة تجريبية أمام نادي يوروبا بوينت من جبل طارق، يوم 14 يوليو، واكتسحه بثمانية أهداف دون مقابل.

وواجه الشباب الفريق الصاعد إلى الدوري الإسباني حديثًا “رايو فايكانو”، يوم 21 يوليو، في ثاني تجاربه الودية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

ومن المنتظر أن يلعب الشباب مباراة ودية أخرى في ختام المعسكر التحضيري، بخلاف مواجهة ولفرهامبتون اليوم، على أن يستكمل استعداداته بعد العودة إلى الرياض.

وسيبدأ الليث الأبيض مشواره في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 12 أغسطس، حيث سيلعب أمام نادي أبها في الجولة الأولى على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

في المقابل، لعب نادي ولفرهامبتون مباراتين خلال معسكره الحالي في إسبانيا، تحت قيادة مدربه الجديد، البرتغالي “برونو لاجي”، الذي خلف مواطنه “نونو سانتو” الذي تولى تدريب توتنهام.

وفاز ولفرهامبتون على ريال بيتيس في المباراة الأولى بهدفٍ دون رد، سجله المهاجم الإيطالي “باتريك كوتروني”، فيما خسر في المواجهة الثانية أمام لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويخوض ولفرهامبتون 3 مباريات ودية أخرى، ففي يومي 31 يوليو، و1 أغسطس سيلعب أمام ستوك سيتي وكوفنتري سيتي على الترتيب، قبل أن يختتم تحضيراته بلقاء سيلتا فيجو الإسباني يوم السبت 7 أغسطس.

وسيعود ولفرهامبتون إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 14 أغسطس، بلقاء ليستر سيتي، في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب ووكرز.