صفقات ريال مدريد | بيريز يعرض لاعبه على إنتر ميلان لضم مارتينيز

يخطط رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، للقيام بمحاولة جديدة من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل تعقد صفقة إيرلينج هالاند.

ويُعد إيرلينج هالاند هو هدف ريال مدريد الأول من أجل شغل مركز رأس الحربة، لكن بوروسيا دورتموند يرفض نهائيًا التفريط في اللاعب النرويجي خلال هذا الصيف.

ويُعد لاوتارو مارتينيز هو الخيار الثاني ضمن قائمة ريال مدريد من أجل تدعيم مركز رأس الحربة، إلا أن إنتر ميلان يطلب 70 مليون يورو للموافقة على رحيله وهو ما لن يستطع الميرنجي دفعه.

ويحاول ريال مدريد استغلال إعجاب إنتر ميلان بقدرات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أجل إقحامه كجزء من الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد بيريز، يرغب في تقديم عرضًا بانتقال يوفيتش إلى إنتر ميلان إضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات لاوتارو.

والجدير بالذكر أن، لاوتارو مارتينيز رفض تجديد عقده حتى الآن، والذي ينتهي مع إنتر ميلان في عام 2023، قد يدفع النيراتزوي للموافقة على بيعه الصيف الحالي للاستفادة ماديًا من رحيله.