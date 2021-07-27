الامارات | اتحاد الجوجيتسو يوقع مذكرة تفاهم مع "إي فرندس" لإنتاج عمل درامي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يوقع مذكرة تفاهم مع "إي فرندس" لإنتاج عمل درامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بيان صحافي توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد، وشركة إي فرندس سبورت التابعة لشركة إي فرندس للثقافة والإعلام. ووقّع المذكرة فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعمرو مصطفى كامل، رئيس مجلس إدارة شركة إي فرندس للثقافة والإعلام.

وتهدف المذكرة لتنظيم التعاون بين الجانبين لإنتاج عملٍ درامي عربي يتناول رياضة الجوجيتسو، وحضورها المميّز في العالم العربي، مع تسليط الضوء على القيم النبيلة التي تتبناها هذه الرياضة. وتشكّل مذكرة التفاهم نقلةً نوعيةً في جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية لتوظيف مختلف القنوات للترويج للرياضة والتعريف بها في أوساط المجتمع، إذ ينتقل الاتحاد عبر هذا العمل الدرامي إلى فئات أوسع على مستوى الوطن العربي.

وقال فهد علي الشامسي: "لطالما كانت مختلف وسائل الإعلام شريك النجاح الأبرز في مسيرتنا، حيث عملنا مع مختلف القنوات المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج للرياضة وتغطية أخبار البطولات وغيرها من الأنشطة التي ننظمها. واليوم، ننتقل بجهودنا إلى مستوىً جديد، ندخل فيه عالم الدراما لنقدّم لجمهور اللعبة والمهتمين بها عملاً مميّزاً يلبي اهتمامهم باللعبة ويمنحهم المتعة لمشاهدته ومشاركته مع أصدقائهم. ونفخر لشراكتنا مع مؤسسةٍ هادفة مثل شركة إي فردنس، حيث تأتي شراكتنا معهم ثمرة انسجام الرؤية والأهداف في الترويج للقيم الإيجابية في أوساط المجتمع، والتي تتلخص في قيم الجوجيتسو وأخلاق لاعبيها".

من جانبه، قال عمرو مصطفى كامل: "تلعب الدراما دوراً مهماً في الترويج للقيم والأفكار، وسجّلت الدراما العربية على مدى السنوات الماضية نجاحاتٍ مهمة واتسعت قاعدة متابعيها بشكلٍ كبير. واليوم، نتشرف بالدخول بهذه الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لنوظف خبراتنا في مجال الإنتاج الدرامي وتقديم عملٍ مشوّق يتناول رياضة الجوجيتسو ومفاهيمها، ويسلط الضوء على عمق حضورها في الإمارات والعالم العربي. ولطالما سجّلت الدراما الرياضية نجاحاتٍ كبيرة على مستوى العالم، سواءً تلك التي تناولت حياة الرياضيين أو تاريخ الرياضات مثل المسلسلات والأفلام حول كرة السلة وكرة القدم والكاريتيه وغيرها من الأعمال الناجحة. وكلّنا ثقة بأن تعاوننا مع فريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو سيثمر عن عملٍ لا تقلّ أهميته عن أهمية تلك الأعمال العالمية.

وتتوزع أحداث المسلسل الذي سيتم الكشف عن اسمه والنجوم المشاركين فيه قريباً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ليعكس العلاقات المتينة التي أسهمت رياضة الجوجيتسو في بنائها بين اللاعبين من مختلف الدول، والأخلاق العالية التي يتحلى بها اللاعبون، مع التأكيد على رسوخ هذه الأخلاق في الثقافة العربية الأصيلة، الأمر الذي أسهم في تبني مختلف المجتمعات العربية لهذه الرياضة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news