كل ما تريد معرفته عن المباراة الحاسمة للمنتخب الأولمبى غدا أمام أستراليا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الأربعاء، مواجهة حاسمة فى مشواره الأولمبى فى طوكيو أمام أستراليا، حيث سيتحدد بعدها مصير الفراعنة سواء بالتأهل للدور التالى أو وداع البطولة والاكتفاء بالمشاركة فى الدور الأول.

س: متى تقام مباراة المنتخب الأولمبى أمام استراليا؟

ج: تقام المباراة فى تمام الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على استاد مياجى.

س: ما موقف منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة؟

ج: يتواجد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد سابورو دومى، ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة التى تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما يحتل منتخب استراليا المركز الثانى برصيد 3 نقاط.

س: ما فرص صعود منتخب مصر الأولمبى للدور التالى؟

ج: وفقا لنص اللائحة فإن منتخب مصر يمتلك أكثر من فرصة للتأهل إلى ربع النهائى بشرط الفوز على أستراليا مع تحقيق نتيجة من النتائج التالية:

1- فوز إسبانيا على الأرجنتين بأى نتيجة.

2- فوز الأرجنتين على إسبانيا بأكثر من هدف مع فوز مصر على أستراليا بأكثر من هدف دون رد.

3- تعادل الأرجنتين مع إسبانيا وفوز مصر بأكثر من هدف على أستراليا يتأهل الفراعنة برفقة الإسبان بفارق الأهداف مع الأرجنتين.

س: هل يشهد تشكيل المنتخب الأولمبى تغييرات أمام استراليا؟

ج: شوقى غريب يدرس إجراء تعديلات طفيفة على التشكيل بحيث يزيد من فعالية المنتخب الهجومية حتى يحقق الفوز بفارق هدفين.