شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية.. وحازم إمام يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، وشارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.

وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء، وخضع اللاعبون لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد61 نقطة وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة.