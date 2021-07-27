شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. موعد مباراة منتخب اليد أمام اليابان فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا ثالث مواجهاته بأولمبياد طوكيو 2020 صباح غدا الأربعاء بالدورة الأولمبية المقامة فى اليابان و تستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

يلتقى منتخب اليد نظيره اليابانى صاحب الأرض فى ثالث مواجهاته فى الـ 7:15 صباح غدا الأربعاء .

يحل منتخب مصر لكرة اليد فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو 2020 قبل مواجهة اليابان فى ثالث مواجهاته غدا الأربعاء .

يأتى منتخب الفراعنة فى المركز الثالث فى ظل تحقيق فوز على البرتغال 37/31 فى أولى مواجهاته و الخسارة من الدنمارك بطل العالم32/27 .

يخوض، اليوم الثلاثاء، منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو تدريبا صباحيا لمدة ساعة ونصف. ويعقب التدريب تناول الفريق الغداء ثم فى المساء تقام محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق اليابان ودراسة اللاعبين وتحركاتهم، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب اليابان غدا الأربعاء فى ثالث جولات منتخبنا الوطنى باولمبياد طوكيو

بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل