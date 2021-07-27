شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء لاعبو الزمالك فى معسكر برج العرب.. والإطالات تعوض المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء، وخضع اللاعبون لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد61 نقطة وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة.

وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون بمعسكر الفريق، مؤكدا لجهازه المعاون أن المعسكر حقق النتائج المطلوبة والتي كان الجهاز الفني يهدف لها من خلال إقامته.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون أن لاعبي الزمالك نجحوا في الاستفادة من المعسكر من خلال الالتزام داخل الملعب وخارجه والتركيز الشديد في التدريبات وهو ما أدى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة، ووصف كارتيرون المعسكر بأنه فترة إعداد مصغرة في وسط الموسم أشبه بفترة الإعداد بين الموسمين وهى فترة كان يحتاجها اللاعبون للهروب من ضغط المباريات وكان يحتاجها الجهاز الفني لوضع برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تسمح للفريق بالاستمرار في المنافسة علي البطولات الموسم الحالي.