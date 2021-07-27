شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى ينتظم فى مران الأهلي الجماعى يوم الصباحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، في مران الأهلي الجماعي اليوم الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة على حفل زفافه أمس بأحد الفنادق الخاصة.

وحرص لاعبو الأهلي على استقبال العريس بتحية خاصة من خلال المرور بين ممر من لاعبي الفريقين والجهاز الفني.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية أمس الاثنين بعد الانتهاء من مواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر الدوري.

و يتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع سداسي الفريق المتواجد حالياً في المنتخب الأولمبي من أجل الإطمئنان عليه خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، ويُجري عبد الحفيظ اتصالات مع اللاعبين الستة للإطمئنان عليهم ودعمهم والشد من آزرهم في مباريات المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو.

ويدخل فريق الأهلى، بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراته المقبلة أمام أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز مفتقداً ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى اليوم (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.