شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى ربع نهائي تنس الطاولة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، كتابة التاريخ خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفاز عصر على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، في مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7. وأصبح عمر عضر أول مصري في التاريخ يتأهل إلى ربع نهائي بطولة تنس الطاولة في الأولمبياد ، وثانى افريقي فقط يفعلها بعد النيجيري قوادري أرونا في ريو 2016 وانتهى مشواره وقتها أمام الأسطورة الصيني ما لونج، وهو خصم عمر المقبل. ويواجه عمر عصر، فى ربع نهائى المنافسات غدا فى تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بطل العالم وبطل أولمبياد ريو جانيرو 2016 الأسطورة الصينى ما لونج.

بدأ عمر عصر المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.

وعندما بلغ 12 سنة أشركه علاء مشرف فى أول بطولة للأندية العربية باليمن، ليكون أصغر اللاعبين، ليفوز النادى الأهلى بها بعد غياب فترة طويلة انضم بعدها لفريق الرجال.

فاز عمر بذهبية البطولة الأفريقية لعام 2005 وتم منحه مكافأة من رئيس الاتحاد الدولى أدهم شرارة، وأصبح عمر عصر المصنف رقم واحد على الدورى السويدى فى عمر الـ16، وعاد إلى مصر، ليتلقى عدة عقود للاحتراف، وبعد موافقته واستمراره فى حصد الجوائز حصل على لقب أفضل لاعب، وجاء فى المركز الثالث، وأصبح أفضل ناشئ تنس طاولة فى العالم.

وفاز بالمركز الثانى ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000، وفي مارس 2018 نجح عمر عصر في التتويج بالبطولة الأفريقية فى كينيا، وتأهل إلى كأس العالم 2018.

ونجح عمر فى التأهل لمونديال تنس الطاولة من خلال التصنيف العالمي، حيث يحتل عمر المركز 21 عالميا حاليا وهو أفضل مركز يصل إليه لاعب عربي وأفريقي في التاريخ.