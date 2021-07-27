شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يزور الزمالك ويحاضر مدربى قطاع الناشئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الثلاثا، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي، وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.



فينجادا فى الزمالك



فينجادا فى مقر الزمالك



فينجادا مع بدر حامد



فينجادا وبدر حامد



فينجادا وحسين لبيب



فينجادا يحاضر المدربين



فينجادا

فى سياق متصل، يتواجد طبيب نفسي في مقر نادي الزمالك غدا الأربعاء، لإلقاء محاضرة لمدربي قطاع الناشئين وذلك بناء علي دعوة من بدر حامد، وقرر بدر حامد الاتفاق مع طبيب نفسي لإلقاء محاضرة علي مدربي الزمالك للحديث عن كيفية تعامل المدربين مع كافة المواقف المختلفة من الناحية النفسية وكذلك كيفية التعامل مع اللاعبين نفسيا خاصة في اللحظات الصعبة.

يتواجد الطبيب النفسي في مقر نادي الزمالك في الثانية والنصف ظهرا غدا ويستقبله بدر حامد قبل التوجه لقاعة محاضرات الفريق الكروي لإلقاء المحاضرة علي كافة المدربين العاملين بالنادي.