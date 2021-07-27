الارشيف / اخبار الرياضه

أولمبياد طوكيو 2020.. مواعيد منافسات البعثة المصرية غدا الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو 2020.. مواعيد منافسات البعثة المصرية غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الأربعاء، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر  في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات غدا "الرماية و السباحة و كرة القدم و كرة اليد والملاكمة و السلاح " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية: 

القوس و السهم 

أمل حاتم .. فردى سيدات دور الـ 32 .. 4:30 صباحا .

الرماية 

ماجى العشماوى .. حفرة سيدات .. 2 صباحا .

عبد العزيز محيلبة ..حفرة رجال..2:50 صباحا .

كرة اليد 

منتخب مصر أمام اليابان .. 7:15 صباحا .

كرة القدم 

المنتخب الأوليمبى أمام إستراليا ..1 ظهرا .

السباحة 

فريدة عثمان .. 100 م حرة ..12 ظهرا .

الملاكمة 

عبد الرحمن عرابى أمام بطل بريطانيا وزن 81 كجم ..7:27 صباحا .

السلاح 

منتخب سلاح السيف رجال أمام اليابان فرق .. 3 صباحا .

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا