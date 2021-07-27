شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة عمر عصر نجم الطاولة المصرية بعد تأهله لربع نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة فى فرحة هيستيرية وسجد على الأرض بعد تأهله إلى ربع نهائى دورية الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق البطل المصرى عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة إنجازاً فريداً خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، في مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7.

ويواجه عصر في دور الثمانية لاعب الصين لونج ما غدا الأربعاء 28 يوليو 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليابان، والواحدة ظهراً بتوقيت مصر.

يذكر أن لونج ما حاصل على لقب بطولة العالم في تنس الطاولة 3 مرات، بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريودي جانيرو.

بدأ عمر عصر المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.

وعندما بلغ 12 سنة أشركه علاء مشرف فى أول بطولة للأندية العربية باليمن، ليكون أصغر اللاعبين، ليفوز النادى الأهلى بها بعد غياب فترة طويلة انضم بعدها لفريق الرجال.