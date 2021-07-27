شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يدعم سلة السيدات بـ رنيم الجداوى لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع رنيم الجداوي لتدعيم فريق كرة السلة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال عبد القادر إن النادي أتم تعاقده اليوم الثلاثاء، مع رنيم الجداوي في صفقة انتقال حر، ولمدة 4 سنوات مقبلة، وأضاف مدير النشاط الرياضي أن علي هاشم، المدير الفني لـ« سيدات سلة الأهلي»، وقع اختياره على رنيم الجداوي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد رؤوف عبد القادر أن رنيم تمثل إضافة لـ« سيدات سلة الأهلي»، خاصة أنها أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.