شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب ينقل رسائل الجماهير للاعبى المنتخب ويحذر من إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محاضرة فنية مع لاعبي المنتخب، استعرض خلالها كافة الأمور من خلال متابعة مباراتي استراليا أمام إسبانيا والأرجنتين، وخلالها أيضا تحدث غريب عن ضرورة تحقيق الفوز بهدف الدفاع عن اسم الفريق الذي حقق بطولة أفريقيا من قبل.

وأكد شوقي غريب للاعبين أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في لقاء استراليا، وحث المدير الفني للفراعنة علي ضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم خاصة بعد الفرص المهدرة التي شهدتها مباراة الأرجنتين الماضية، والتي كانت كفيلة بتغيير الكثير من الأمور.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.