شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد خدمات إسلام عيسى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب إسلام عيسى لاعب وسط فريق نادي بيراميدز عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، حيث يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري الممتاز.
وشدد المدرب على أنه بالطبع يحتاج لوجود كل لاعبيه في المباريات، والفريق يغيب عنه منذ لقاء المقاولون العرب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، وإذا كان يرغب في خلق الأعذار فأمامه فرصة لذلك، ولكنه يرفض خلق الأعذار ويرى أن العناصر الموجودة بإمكانها تقديم المستوى المطلوب للفريق وسعيد بما يقدموه حاليا في تلك الفترة.
المدرب تحدث عن الاستحواذ الكبير لبيراميدز على المباراة أمام البنك الأهلي، مشيرا إلى أن لاعبيه يقدمون أداء جيدا وكان يأمل أن يكون الاستحواذ أفضل في التعامل وخلق الفرص والتسجيل وهز الشباك وتحقيق الانتصار، وهدفه أن يكون الاستحواذ مساعدا على خلق الفرص والانتصار ولا بد من نسيان نتيجة مباراة البنك الأهلي وبدء الإعداد لمباراة الإسماعيلي في الدوري للتعويض والعودة للانتصارات مجددا.