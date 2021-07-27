شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد خدمات إسلام عيسى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب إسلام عيسى لاعب وسط فريق نادي بيراميدز عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف، حيث يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلي يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

وحصل إسلام عيسى على بطاقة صفراء في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل 1 / 1 على ستاد الدفاع الجوي، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة للاعب ليغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف.

وكان اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، قال إنه محبط من التعادل مع البنك الأهلي، ولكنه في ذات الوقت فخور بأداء لاعبيه الذي قدموه خلال تلك المواجهة، مشيرا إلى أنه لعب أمام فريق جيد للغاية وفي آخر 3 مباريات للفريق المنافس حققوا انتصارين على طلائع الجيش والمصري وتعادلوا مع الأهلي، وهم فريق منظم للغاية ويكن كل احترام للمدير الفني للبنك الأهلي خالد جلال ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.