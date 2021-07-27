شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه استراليا بالأحمر والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر واستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدولة الأخيرة في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، والذي شهد حضور الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب والدكتور أيمن زين طبيب الفريق ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، عن الاتفاق على أن يلعب الفريق المصري بالأحمر والأسود.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.