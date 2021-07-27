شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر أول منتخب عربى يتأهل لبطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر منتخب مصر لكرة القدم، أول منتخب عربى يشارك في بطولة كأس العالم، وكانت هذه المشاركة في النسخة الثانية لبطولة كأس العالم، التي أُقيمت في عام 1934 بإيطاليا.

المنتخبات المتنافسة لعبت المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم في نسخته الثانية عام 1934 عن طريق خروج الخاسر، ولم يكن في ذلك الحين سوى مقعد واحد مخصَّص للمنتخبات الآسيوية والأفريقية للمشاركة في البطولة، وقد وصل حينها كلا من منتخب مصر، وتركيا، وفلسطين إلى مرحلة التصفيات، إلا أن منتخب تركيا انسحب قبل لَعِب المباريات الافتتاحية، مما سهل الطريق أمام المنتخب المصرى، حيث لم يبق في منافسة التصفيات المؤهلة سوى هوَ والمنتخب الفلسطيني.

منتخبا مصر وفلسطين لعبا جولتىّ الذهاب والاياب وحقَّق المنتخب المصري فوزاً على منافسه الفلسطيني بتسجيله 7 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، كما سجل أيضاً 4 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الإياب، مما جعل من المنتخب المصري أول منتخب عربي يتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وبعد التأهل وقع في القرعة مع المجر ،ولكنه خسر وودع البطولة محتلا المركز الثالث عشر.