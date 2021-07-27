شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تنقل فراعنة الأولمبي لمدينة مياجي لمواجهة استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل المنتخب الأولمبي إلى مدينة مياجي في اليابان قادماً من سابورو بطائرة خاصة، أقلت نجوم الفراعنة، استعداداً لمواجهة المنتخب الاسترالي، في اللقاء الأخير من دور المجموعات والذي يجمع المنتخبين غد الأربعاء في لقاء الفرصة الأخيرة للمنتخب الوطني في التأهل بالأولمبياد.

وحظى نجوم الفراعنة باستقبال حافل من إدارة الفندق المخصص للفريق حيث تم استقبال المنتخب بالورود مع تمنيات بتحقيق الفوز.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.