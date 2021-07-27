شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يواجه تايلاند فى الدور قبل النهائي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي لمواجهة تايلاند غدًا فى البطولة الدولية التى تستضيفها تايلاند، فى إطار الاستعداد لكأس العالم بليتوانيا المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

تأهل المنتخب الوطنى لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائى لبطولة تايلاند الدولية بعد تعادله مع منتخب إيران اليوم 2-2 فى إطار الاستعداد لكأس العالم، فى شهر سبتمبر المقبل المقرر إقامته فى ليتوانيا ، خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام منتخب ليتوانيا بنتيجة 4 / 2 في بطولة تايلاند الدولية فى إطار الاستعداد لكأس العالم، وفاز على طاجيكستان 1-0 فى أولى مبارياته ببطولة تايلاند، وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى عيد.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يستعد تحت قيادة مديره الفني جهاد عرفة للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها العام الحالي بليتوانيا، وكانت بعثة المنتخب الوطني برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد توجهت إلى تايلاند يوم الأربعاء الماضي وتستمر البطولة حتى 30 يوليو الحالي.

تقدم هشام صالح، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة الصالات، باستقالة رسمية من تدريب المنتخب، ورفض استكمال الفترة المقبلة اعتراضا على المشاكل الإدارية وتحديدًا قبل البطولة العربية التي استضافتها مصر وتجميد الفريق قبل البطولة لأكثر من 6 أشهر.